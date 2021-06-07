"Не понимаю, почему новая форма сборной Украины заставила Колоскова (почетный президент РФС – прим.) её комментировать. Кто такой Колосков? По крайней мере сейчас. Живет в России, но запрещает нам рисовать наш Крым, Донецк и Луганск на карте Украины. Такое ощущение, что им больше нечем там заняться, цепляются к нам, чтобы придраться.

Евро-2020: в России возмущены новой формой сборной Украины и призывают УЕФА запретить ее использование

Не вижу для УЕФА причин реагировать на этот бред. Какой может быть разговор? Пришел сосед, выгнал из квартиры и сказал, что теперь будет здесь жить. Так же сделали и с Крымом. Как гражданин Украины, могу сказать, что Крым, Луганск и Донецк – это наша земля.

К слову, о том, что Крым – это Украина, подтвердил и УЕФА, который запретил профессиональный футбол в Крыму со стороны России. Там же только любительский футбол сейчас, и чемпионат такой же. Поэтому УЕФА будет не на такое реагировать. Я живу в Украине, я украинец и Крым, как и Луганск с Донецком, тоже Украины", – поделился Сабо в комментарии meta-ratings.

"Их наглые требования не выдерживают критики": Маркевич жестко ответил на обвинения России насчет формы сборной Украины

Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020. В России уже возмутились новым дизайном, поскольку он "выражает политическую позицию".

Сам чемпионат Европы начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C