Президент Баварии Герберт Хайнер советует не уделять слишком большое внимание деньгам, которые заплатили РБ Лейпциг за Юлиана Нагельсманна.

"Мы должны были найти компромисс с РБ Лейпциг, ведь у Нагельсманна был длительный контракт. Рекордная компенсация? Не верьте этим цифрам, о которых говорит пресса.

Нагельсманн трогательно попрощался с РБ Лейпциг – есть две важные миссии перед уходом в Баварию

Бавария – один из лучших клубов Европы, и ей нужен соответствующий тренер. Нам удалось его найти, подписав Юлиана Нагельсманна", – резюмировал Хайнер в интервью Abendzeitung.

По неофициальным данным, Бавария заплатила РБ Лейпциг 15 млн евро, которые могут вырасти до 25-ти благодаря бонусам.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива