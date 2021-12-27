"Не верю в махинации швейцарцев": Белик – о техническом поражении сборной Украины в Лиге наций
Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал решение УЕФА относительно скандального матча против Швейцарии.
"На эту тему трудно рассуждать, когда не знаешь всех нюансов. Мы знаем эту историю лишь поверхностно. Но как бы там ни было, хочется, чтобы любой спор решался на футбольном поле. Я хочу, чтобы поединок был сыгран.
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Однако я понимаю, что в Европе все по правилам. Я не верю в махинации швейцарцев, мол, они не хотели сыграть. Может, и мы были не безупречны. Не думаю, что Украину считают второстепенной державой и УЕФА выносит вердикт, выгодный только с коммерческой точки зрения", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, что заключительный поединок "сине-желтых" в Лиге наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – у сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Как следствие, сборная вылетела из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.
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