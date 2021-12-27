"На эту тему трудно рассуждать, когда не знаешь всех нюансов. Мы знаем эту историю лишь поверхностно. Но как бы там ни было, хочется, чтобы любой спор решался на футбольном поле. Я хочу, чтобы поединок был сыгран.

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Однако я понимаю, что в Европе все по правилам. Я не верю в махинации швейцарцев, мол, они не хотели сыграть. Может, и мы были не безупречны. Не думаю, что Украину считают второстепенной державой и УЕФА выносит вердикт, выгодный только с коммерческой точки зрения", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, что заключительный поединок "сине-желтых" в Лиге наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – у сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Как следствие, сборная вылетела из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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