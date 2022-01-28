"С Ребровым у меня теплые и хорошие отношения. Мы с ним общались недавно в ОАЭ. Это была первая такая теплая встреча с момента его ухода из Динамо. Мы созванивались, но это первая встреча была. Никаких обид нет у него на меня и у меня на него.

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Были какие-то тонкости, но мы их убрали в нашем разговоре. Честно говоря, когда он стал тренером Динамо, я думал, что он не справится. Но меня убедил мой брат, что нужно довериться. И Ребров выиграл два титула. И у кого – в Луческу. Дальше произошло недопонимание с ним.

Возможно, он мог бы продолжать работать. Но он здесь был в страшном напряжении, потому что понимал, какие ожидания от команды. И мы сейчас с ним поняли, что он правильно сделал, что ушел", – сказал Суркис в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Ребров возглавлял Динамо в 2014-2017 годах, сейчас украинский тренер работает в аравийском Аль-Айне.

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