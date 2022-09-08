"Не важно, кто придет нас поддержать": Гуцуляк ожидает легкого дебюта в групповом этапе Лиги конференций
Лидер СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк с положительным настроением подходит к поединку первого тура Лиги конференций против нидерландского АЗ.
"Конечно, когда команда побеждает, то это придает всем нам сил и уверенности, тренировки совсем по-другому проходят. Но матчи в чемпионате Украины и в Лиге конференций сильно отличаются. Думаю, что будет интересно.
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Физически, я думаю, команда готова. Я увереннее чувствую себя, хотя и сборы не прошел, но после травмы восстанавливаюсь хорошо и чувствую себя нормально. Не думаю, что это будет трудная игра – мы будем чувствовать себя комфортно. Не могу сказать, что для нас это будет еврокубковый дебют.
Да, мы проиграли две игры в квалификации Лиги Европы, но это тоже был для нас еврокубковый опыт и он дает нам уверенность. Нам не важно, кто придет нас поддержать – словаки или украинцы, мы будем стараться показать хороший футбол для нас и нашей страны. Конечно, мы верим в победу", – цитирует Гуцуляка сайт "спортклубовцев".