В этой встрече Коваленко забил единственный гол своей команды. Это взятие ворот стало для него первым с момента возвращения в Эмполи. "Виктор не упустил возможность забить легкий гол после того, как [вратарь Болоньи] Равалья отправил мяч ему в ноги.

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В остальном он провел неплохой матч, хоть и заметно, что он находится сейчас не в лучшей форме", – отметила редакция Pianeta Empoli и поставила украинцу "шестерку". Это – вполне нормальная оценка, учитывая, что сразу восемь игроков Эмполи получили "пятерки" и 5,5 балла.

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