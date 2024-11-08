"Удаление Дубинчака – это была случайность, я считаю. Получил за полем, потому что вел борьбу и случайно наступил на ногу. Это как у Макса Брагару в первом матче (против Лацио – прим.) было, когда он отбирал мяч, случайно наступил, и это красная. Очень-очень обидно. Но красная карточка наоборот, сплотила нас. Мы в первом тайме очень хорошо играли. У нас было много моментов. Две перекладины, у меня был момент...

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У нас много было моментов, и это мы вдесятером играли. Мы могли так же играть во втором тайме. Что изменилось? Я просто не понял. Не узнал нашу команду. В первом тайме мы очень хорошо играли вдесятером, а потом вышли и просто... Как будто опустили руки. Так нельзя играть. Будем разговаривать. Нет оправданий.

Я не скажу, что нам не хватило физических кондиций. Мы все выдерживали. Даже в конце во втором тайме мы бегали, были моменты, хотя мы уже проигрывали. Это все идет от головы. Надо каждому в себе разобраться, чтобы понять, что даже играя вдесятером мы не имеем права играть как угодно. Нужно придерживаться наших договоренностей и установок на игру. Да, немного труднее, потому что на одного игрока меньше. Но мы должны играть совсем по-другому, отдаваться на поле.

Игра складывалась даже при счете 0:0. Мы могли во втором тайме, но пропустили такие досадные голы, детские ошибки. На таком уровне любая команда наказывает, использует эти моменты. Очень извиняюсь перед болельщиками, перед всеми, кто за нас болеет. Понимаю, что это очень тяжело. Мы будем играть по-другому, я уверен. Это будет для нас очень большой урок, который мы должны пройти. Только через следующие матчи мы должны делать выводы и играть совсем по-другому, чтобы для нас это очень сильный урок был", – поделился Караваев в эфире MEGOGO.

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