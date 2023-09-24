"Скажу откровенно: мы пытались действовать агрессивно с первых минут. Но Минай был с этим не согласен – мы увидели их характер. В первом тайме – много борьбы, футбола я не увидел с нашей стороны.

Полесье – Минай – 2:1 – видео голов и обзор игры

После перерыва сделали изменения, включили характер. Без характера нельзя играть в футбол. Мы не хотели проигрывать. Понравилось, что цеплялись за результат. Но качество игры должно быть лучше.

Мы разобрали стандарты Миная, но именно на стандартах защита сыграла плохо. Мы это разберем, но обидно, что мы этого ожидали, но пропустили", – цитирует Калитвинцева официальный сайт житомирян.

Напомним, после 8-ми туров Полесье набрало 15 очков и идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке.

Полесье совершило камбек с Минаем, поднявшись в топ-3 УПЛ – Калитвинцев заменами изменил все, Шаран все еще без побед