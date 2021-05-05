Известный журналист Игорь Цыганык считает, что досрочное завоевание киевлянами чемпионства может помочь азовцам в матче с подопечными Мирчи Луческу.

"Для Мариуполя эта игра важнее, потому что нужно бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге. Ведь остаются еще теоретические шансы у Миная догнать азовцев.

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Этот поединок был бы намного принципиальнее, если бы Динамо еще не стало чемпионом Украины. Киевляне сейчас играют раскованно, заметно, что игроки находятся в хорошей форме.

Не уверен, что "бело-синие" будут выкладываться на полную. Думаю, что будет ротация состава. Мирча Луческу будет беречь основной состав на финал Кубка Украины. С другой стороны, резервисты, не имевшие стабильной игровой практики, смогут себя проявить. Спрогнозирую, что обе команды забьют, а встреча завершится вничью", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между Динамо и Мариуполем состоится уже сегодня, 5 мая, на стадионе имени Владимира Бойко. Начало встречи в 14:00.

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