"Я не думаю, что выбор схемы станет завтра определяющим. Нам предстоит игра на выбывание, и сейчас у нас есть небольшое преимущество. Мы прекрасно осознаём силу соперника и его качество. В последних матчах они не добрали очков, которые заслуживали".

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Зимой "синие" подписали Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Терзич считает, что новичкам Челси понадобится время на адаптацию.

"Слабые стороны Челси? Они были очень активны на трансферном рынке и не успели интегрировать новичков. У нас есть шанс выйти в четвертьфинал ЛЧ, если мы будем командой, будем поддерживать друг друга на поле.

Дониэлл Мален в заявке, он смог позаниматься с командой на последних двух тренировках. Карим Адейеми тренируется с мячом, но еще не готов. Нам будет не хватать Юссуфы Мукоко и Джулиана Райерсона, который дисквалифицирован. Грегор Кобель? Мы его лечим последние два дня и ему явно лучше. Мы решили взять его с собой, и посмотрим завтра, сможем ли выпустить его на поле", – приводит слова Терзича Ruhr Nachrichten.

Матч Челси – Боруссия состоится во вторник, 7 марта. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу Дортмунда.

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