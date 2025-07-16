"У меня есть такая штука, которая есть очень у многих. Я сейчас, может, это грубо скажу, но это есть. Я не умею оч*о тренерам лизать.

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Я видел людей, которые играли в сборной – фамилии не буду говорить. У нас была тренировка перед игрой, это было в Заре, но фамилию не буду говорить. Идет длинная передача, он принимает мяч. Просто тактика, 11 против 0. Завершение, пас, гол, без ничего. И знаешь, что человек говорит? Говорит: "Николаевич, а когда мяч вот так летит, лучше принимать внутренней или внешней или сразу себе на ход?" Я стою, думаю: "Ну, все тогда".

Я так не могу. Я со Станиславовичем был в Ференцвароше, мы там были украинцы. Я не умею так. Я могу критику принять, могу поздороваться, но когда вижу такое – я это просто не переношу. Для меня эти люди – сразу минус.

Например, когда тренера спрашивают: "А можете, пожалуйста, перенести завтрак с 09:00 на 09:15?" Тренер говорит: "Нет, не могу". Он просто хочет с ним поговорить. И как это обосновывается? "Потому что нам будет не 4 часа до игры, а меньше. А нам надо, чтобы было 4 часа до игры, чтобы все правильно усвоилось".

Я смотрю на это – просто гадость. Меня просто выворачивает. И по любому поводу. Не знаю, может, кому-то из тренеров это нравится", – сказал Петряк в интервью для Дениса Бойко.

Напомним, Иван Петряк, в активе которого 5 матчей за национальную сборную Украины, с 2022 года принадлежит донецкому Шахтеру. В первой половине прошлого сезона полузащитник выступал на правах аренды за Черноморец, провел 10 матчей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2026 года.

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