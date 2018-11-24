"Не умеете работать – пакуйте чемоданы и валите в Россию", – Смалийчук выступил за проверку комитета арбитров ФФУ

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук резко высказался в адрес комитета арбитров ФФУ.

"Это моя инициатива, я не хочу жить в одной стране с коррупционерами и продажными судьями.

"VAR – это космос, хочется, чтобы его ввели даже в Первой лиге Украины", – инспектор ФИФА

Ребята, не умеете честно работать – пакуйте чемоданы и валите в Россию или еще куда-то", – сказал Смалийчук для спецпроекта "Афера по-итальянски" ТК ZIK.

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук выступил с инициативой провести проверку работы комитета арбитров ФФУ. Такую инициативу поддержали и другие клубы.

Главным результатом этой проверки должен стать отчет председателя комитета арбитров ФФУ Лучано Луче о проделанной работе.

Олег Смалийчук – о том, кого называет "овцами", сколько нужно денег для борьбы за еврокубки и кому принадлежат Карпаты