"Не требую от него делать то, что ему некомфортно": Гвардиола сравнил Эдерсона и Доннарумму
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о приходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ.
"Я всегда стараюсь адаптироваться к качеству игроков. Я бы не требовал от Джиджи Доннаруммы делать что-то, в чем ему некомфортно.
Бармен Манчестер Сити надел футболку Ман Юнайтед во время дерби – клуб его строго наказал (ФОТО)
Мы говорим об одном из лучших игроков, которых я когда-либо видел в плане игры ногами, короткими и длинными передачами – об Эдерсоне. У Джиджи другие качества. Это не означает умаление другого. Они разные. В итоге у нас есть потенциал с Джиджи, с Джеймсом Траффордом – мы их используем.
Траффорд – вратарь Манчестер Сити. Вратари играют по одному. Мы играем с двумя фулбеками, но с голкиперами такого не бывает. Сезон очень длинный, много матчей, все будут задействованы. Так и будет", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, что Эдерсон перешел в Фенербахче.
Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах