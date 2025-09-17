"Я всегда стараюсь адаптироваться к качеству игроков. Я бы не требовал от Джиджи Доннаруммы делать что-то, в чем ему некомфортно.

Мы говорим об одном из лучших игроков, которых я когда-либо видел в плане игры ногами, короткими и длинными передачами – об Эдерсоне. У Джиджи другие качества. Это не означает умаление другого. Они разные. В итоге у нас есть потенциал с Джиджи, с Джеймсом Траффордом – мы их используем.

Траффорд – вратарь Манчестер Сити. Вратари играют по одному. Мы играем с двумя фулбеками, но с голкиперами такого не бывает. Сезон очень длинный, много матчей, все будут задействованы. Так и будет", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что Эдерсон перешел в Фенербахче.

