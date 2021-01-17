"Если бы мы выиграли 1:0, я бы воспринял этот результат абсолютно нормально. Вы не можете полностью лишить Манчестер Юнайтед шансов в течение 90 минут. Вы никогда не смогли бы. Они сейчас в хорошей форме.

Битва за звание лидера АПЛ в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

В первом тайме наш контрпресинг был отличным, передачи – хорошими. Но мы не забили. Это самое главное в футболе. Второй тайм был более открытым. У них было два больших момента – Алиссон сделал два хороших сейва. Нет простого объяснения, почему мы три матча подряд не забиваем. Моменты упускаются всегда, но вы должны продолжать идти и пытаться игнорировать разговоры вокруг этого. Все хотят видеть голы, но вы не можете форсировать их.

Это футбол. Такие моменты случаются. Бывают матчи, когда ты не можешь объяснить, почему забиваешь с любой точки. Против Кристал Пэлас (7:0) все летело в сетку. Такая ситуация немного раздражает. Мне нравится игра. Я видел много действительно хороших индивидуальных выступлений, и командная игра была качественной. Это не тот результат, который мы хотели, но получили такой", – цитирует Клоппа ВВС.

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