Как известно, Евгений Селезнев перед скандальным изгнанием из Колоса встречался с ассистентом московского Динамо Андреем Ворониным. Оба подтвердили факт встречи.

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Однако, как сообщает "Великий Футбол", за два дня до отчисления из клуба Евгений находился в компании не только вышеупомянутого Воронина. Присутствовали еще форвард Миная Артем Милевский и три бывшие футболисты сборной России: Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Александр Самедов. О других деталях встречи неизвестно.

Добавим, что Селезнев уже покинул расположение Колоса и был исключен из заявки на вторую часть сезона УПЛ. Правда, официально о разрыве контракта ни клуб, ни игрок пока не сообщали.

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