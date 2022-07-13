Лондонский клуб не планирует останавливаться на подписании Калиду Кулибали. На радарах еще два футболиста.

Сегодня "синие" закрыли трансфер ведущего игрока Наполи , но не планируют останавливаться. Сейчас лондонцы работают над трансферами Натана Аке и Преснеля Кимпембе, утверждает Фабрицио Романо .

Манчестер Сити официально продал Стерлингу в Челси

Защитники Манчестер Сити и ПСЖ теперь являются приоритетными для главного тренера Челси Томаса Тухеля, ведь другая его цель – защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт – довольно близок к переходу в Баварию.

Из-за потенциального прихода сразу трех топовых защитников Леви Колвилл, который уже занимался с первой командой "синих", принял решение перейти в другой клуб на полноценной основе.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд