Не только Кулибали: Челси хочет подписать лидера обороны ПСЖ и еще одного игрока Ман Сити
Лондонский клуб не планирует останавливаться на подписании Калиду Кулибали. На радарах еще два футболиста.
Сегодня "синие" закрыли трансфер ведущего игрока Наполи, но не планируют останавливаться. Сейчас лондонцы работают над трансферами Натана Аке и Преснеля Кимпембе, утверждает Фабрицио Романо.
Манчестер Сити официально продал Стерлингу в Челси
Защитники Манчестер Сити и ПСЖ теперь являются приоритетными для главного тренера Челси Томаса Тухеля, ведь другая его цель – защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт – довольно близок к переходу в Баварию.
Из-за потенциального прихода сразу трех топовых защитников Леви Колвилл, который уже занимался с первой командой "синих", принял решение перейти в другой клуб на полноценной основе.
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