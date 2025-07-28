Чемпионат Словакии, первый тур

Подбрезова – Кошице – 3:1

Голы: Гавриленко, 41, Смекал, (пен.), 55, Куяби, 81 – Якубек, 62

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В стартовом туре чемпионата Словакии Подбрезова принимала дома Кошице. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский полузащитник Андрей Гавриленко. Именно он отметился первым голом в матче. На 41-й минуте Подбрезова организовала быструю атаку, которую точным ударом в угол завершил Гавриленко. После забитого мяча украинец эффектно станцевал перед партнерами по команде.

Во втором тайме хозяева увеличили преимущество благодаря голу Смекала с пенальти. Кошице отквитал один мяч на 62-й минуте, но на что-то большее гости не сподобились. Позже Подбрезова забила третий гол, установив окончательный счет матча – 3:1.

К слову, Андрей Гавриленко является воспитанником запорожского Металлурга. На протяжении карьеры 24-летний опорник выступал за Энергию из Новой Каховки и ряд словацких клубов.

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