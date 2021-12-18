Защитник СК Днепр-1 Александр Сваток может получить еще один шанс реализовать себя в Европе.

Прогресс днепровской команды и ее футболистов не остался без внимания не только в Украине, но и за границей. Интерес проявляют не только к форварду сборной Артему Довбику.

Довбик не собирается переходить в Динамо или Шахтер – у форварда сборной Украины есть варианты в топ-чемпионатах

По информации Меta-ratings, греческий Олимпиакос и швейцарский Базель следят за Александром Сватком. Отмечается, что сейчас сложно спрогнозировать, дойдет ли дело до переговоров между клубами.

Напомним, что Сваток уже имеет опыт игры в Европе. Александр в 2019 году играл за хорватский Хайдук, после чего вернулся в Украину и присоединился к СК Днепр-1.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ