"Кого хотелось бы получить в соперники? Не сыграем с Манчестер Сити – и слава Богу! Пока еще не известны корзины, хочется посмотреть варианты.

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Мне всегда хочется сыграть с теми командами, с которыми еще не приходилось встречаться. Побывать на тех стадионах, где еще не приходилось сыграть", – рассказал Пятов в интервью Tribuna.

Напомним, Шахтер три года подряд пересекался с Манчестер Сити в группе Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше этого не произойдет, поскольку обе команды попали во второй корзине.

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