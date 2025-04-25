– Победа над Шахтером окончательно решит судьбу чемпионства?

– И да, и нет. Есть четыре тура. Позади очень сильная Александрия, которая проводит классный сезон. Их так же не стоит сбрасывать со счетов.

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– Тот факт, что матч был сыгран во Львове, вам однозначно на руку, согласны?

– Да. Не надо никуда ехать и можно несколько дней провести во Львове, особенно по хорошей погоде, – сказал Караваев в комментарии XSPORT.

К слову, сейчас Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, имея 63 очка. Александрия идет второй с 57 баллами, а Шахтер занимает третье место с 53. Матч 26-го тура между Шахтером и Динамо состоится 27 апреля.

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