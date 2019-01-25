"Не стоит привязываться к цели", – Шовковский поразил сеть своими навыками в стрельбе

Легендарный голкипер киевского Динамо Александр Шовковский талантливый не только в рамке ворот.

Тренер сборной Украины Александр Шовковский опубликовал в Instagram видео, где он показывает свое умение управляться с пистолетом.

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Должны признать, что получилось в легендраного голкипера достаточно неплохо.

"Если ты решил чем-то заниматься, то обязательно ставь перед собой цель!

Но никогда не стоит привязываться к цели! Ее преимущество в том, что она не дает тебе возможность стоять на месте, а заставляет двигаться дальше!", – подписал видеоролик Шовковский.