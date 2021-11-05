"Я не придерживаюсь мнения, что Барселона уже другая. Каталонцы не изменили своему комбинационному стилю, в команде и без Лионеля Месси хватает звездных исполнителей. Поэтому не стоит приуменьшать тот высокий уровень футбола, который подопечные Мирчи Луческу продемонстрировали с именитыми соперниками. Уверен, что, по крайней мере, на ничью, они наиграли.

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Гол от Фати? Здесь, скорее, просто несчастный случай, когда рикошет был не в пользу киевлян, хотя завершающий удар юного испанца – впечатлил. Были свои моменты и у киевлян, но несколько раз на высоте оказался вратарь Барселоны, в других случаях прицел у хозяев оказался сбитый. Вот это превосходство в реализации и сказалось на итоговом результате.

Относительно шансов киевлян на еврокубковую весну... Они – минимальны, но еще не все потеряно. Однако теперь уже очень многое зависит не только от киевлян. Я очень хочу, чтобы судьба путевки в Лигу Европы решилась в поединке в Лиссабоне между Бенфикой и Динамо", – сказал Михалик в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов Динамо 23 ноября будет принимать Баварию.

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