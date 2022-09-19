"Радует то, что чемпионат Украины все-таки будет. Главное, чтобы была безопасность для участников. Сделать это будет нелегко. Ну и потом, болельщиков на стадионах нет, они на футбол не могут попасть.

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Футболистов ждут серьезные испытания. Игроки настроились, ведут на поле борьбу, и вдруг – сигнал воздушной тревоги, их выводят с поля. Дальше все: игрок остыл, потерял концентрацию. Те, кто играл в футбол, меня поймут. Поэтому не стоит питать иллюзий, что мы увидим что-то интересное. По качеству игры, думаю, все видели матчи наших команд в европейских турнирах.

Сборная Украины? На мой взгляд, Петраков – молодец, как и все ребята, входящие в состав сборной. То, что произошло в нашей стране, их всех сплотило. В принципе, они сделали все, что могли. Да, они проиграли Уэльсу, но за это поражение им не должно быть стыдно", – рассказал Коновалов в интервью Fanday.

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