"Шахтер – довольно сильная команда. Да, они сталкиваются с трудностями в Украине, но трудности нас мотивируют и заставляют стараться больше. Мы солидарны с Украиной.

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Возможно, это уже не та команда, что была раньше, но они очень мотивированы. У них есть игроки высокого качества, поэтому не стоит недооценивать их. Я всегда говорю, что не стоит недооценивать ни одну команду, с которой мы играем. Как сказал ранее Пепе, мы здесь, чтобы представить нашу страну и сыграть хорошо.

Тактика на игру? Не могу раскрыть все карты. Я думаю, вы меня поймете, ведь в каждой профессии есть нюансы, которые нельзя раскрывать. Все увидите все на поле. У нас есть стратегия, которая будет воплощаться в жизнь завтра на поле.

Что касается Барселоны, то могу сказать, что наша группа довольно сбалансирована. Каждый соперник сильный. Я знаю также силу команды из Бельгии. О силе Шахтера мы уже говорили. Поэтому я не выделяю кого-то отдельно. Все соперники достаточно сильны", – цитирует Консейсау UA-Футбол.

Напомним, поединок Шахтер – Порту состоится уже сегодня, 19 сентября. Начало встречи в 22:00.

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