"Я бы не выкладывал все ради Холанда. Честно говоря, я не стал бы тратить много денег на него. На Мбаппе да, но не на Холанда.

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Я только играю в спортивного директора, но я бы сначала выбрал Мбаппе. Думаю, что он более совершенен во всех аспектах. Если вы собираетесь сделать огромные инвестиции, вы должны делать это для лучших. Если бы это зависело от меня, я бы выбрал Мбаппе. Сейчас в футболе нет никого лучше, чем он", – цитирует Алвеса Marca.

Напомним, этим летом оба могут сменить клубы. Мбаппе сватают свободным агентом в Реал, а Холанда связывают с теми же мадридцами и Ман Сити.

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