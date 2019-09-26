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"Не сравнивайте меня с Роналдо", – Родриго поделился эмоциями после дебютного гола за Реал

13:40 62 Читати українською
"Не сравнивайте меня с Роналдо", – Родриго поделился эмоциями после дебютного гола за Реал
Родриго Силва де Гоис / Фото из открытых источников

Нападающий мадридского Реала Родриго Силва де Гоис высказался после матча 6-го тура Ла Лига против Осасуны (2:0), в котором ему удалось отличиться уже через минуту после появления на поле.

36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис
 
36’ Жуниор Винисиус
72’ Родриго Силва де Гоис

"Не хочу никаких сравнений с Роналдо, потому что он один из лучших игроков за всю историю и один из лучших среди бразильцев.

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Что касается моего гола, я хорошо контролировал мяч и знал, что все получится. Я должен всегда показывать, что способен играть здесь. Зидан знает, что делает, и каждый день разговаривает со мной, чтобы я продолжал усердно работать. Я нахожусь в Реале, и мне все равно, играю ли я за Кастилью под руководством Рауля или же за первую команду.

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Когда забил, потерял дар речи. Я мечтал об этом моменте с тех пор, как присоединился к Реалу. После гола побежал к фанатам, которые распевали мое имя. Я очень счастлив", – рассказал Родриго изданию Goal.

Напомним, Родриго перешел в Реал из бразильского Сантоса за 45 млн евро.

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