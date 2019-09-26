"Не сравнивайте меня с Роналдо", – Родриго поделился эмоциями после дебютного гола за Реал

Нападающий мадридского Реала Родриго Силва де Гоис высказался после матча 6-го тура Ла Лига против Осасуны (2:0), в котором ему удалось отличиться уже через минуту после появления на поле.

"Не хочу никаких сравнений с Роналдо, потому что он один из лучших игроков за всю историю и один из лучших среди бразильцев.

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Что касается моего гола, я хорошо контролировал мяч и знал, что все получится. Я должен всегда показывать, что способен играть здесь. Зидан знает, что делает, и каждый день разговаривает со мной, чтобы я продолжал усердно работать. Я нахожусь в Реале, и мне все равно, играю ли я за Кастилью под руководством Рауля или же за первую команду.

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Когда забил, потерял дар речи. Я мечтал об этом моменте с тех пор, как присоединился к Реалу. После гола побежал к фанатам, которые распевали мое имя. Я очень счастлив", – рассказал Родриго изданию Goal.

Напомним, Родриго перешел в Реал из бразильского Сантоса за 45 млн евро.

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