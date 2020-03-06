Не спортом единым: футболисты в медиа

Несмотря на огромные гонорары, матчи - не единственный источник заработка спортсменов. В нерабочее время футболисты соглашаются на съемки брендированой продукции, подписывая контракты с крупными компаниями.

Мы составили топ игроков национальных сборных, для которых рекламный бизнес - родная стихия. Предлагаем вам отвлечься от обзора результатов матчей и узнать немножко больше о медийной стороне футбола.

С 2001 года на экранах телевизоров мы видим яркие ролики от Gillette. Станки для бритья и другие продукты рекламируют Андрей Шевченко, известный сейчас как главный тренер украинской сборной, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски и четырехкратный обладатель звания "Лучший бомбардир Премьер-лиги" Тьерри Анри.

Известный производитель косметики Nivea совместно с футболистами "Милана" удивил зрителей шутливой акцией. Во время открытой тренировки игроки клуба вышли на поле с необычно длинными бородами, а затем развернули огромный плакат с надписью: "Или перестань бриться, или купи Nivea for Men!". Зрители были в восторге!

Бренд L'Oréal тоже не упустил возможности посотрудничать со знаменитостями. Так, звезды клуба "Манчестер Юнайтед", француз Эрик Кантона и немец Михаэль Баллак, стали главными героями рекламы антиперспирантов. А увлажняющую линейку Men Expert представили игроки команды "Ювентус". Ослепительные улыбки Джанлуиджи Буффона, Никола Легротталье и Мауро Каморанези настолько покорили фанатов, что те мгновенно скупили все запасы продукции с магазинных полок. А год назад в сотрудничестве с L'Oréal Дэвид Бекхэм создал целую серию средств по уходу. Совместно с технологами бренда была разработана мужская косметика House 99, продажи которой побили рекорды в 2018 году.

Живой билборд

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отличается насыщенным телевизионным прошлым: рекламы нижнего белья, часов, парфюмерии, экипировки для спорта - это далеко не полный список его модельных проектов. Ярким стартом португальца в телевизионном бизнесе стал ролик с фирменными бутсами Nike Mercurial Vapor 4. Криштиану и раньше не скрывал любви к бренду, выкладывая публикации с упоминанием компании в соцсетях (а это около 300 постов в год!). Востребованность футболиста растет с каждым годом, и спонсоры готовы идти на любые уступки, лишь бы сотрудничать с популярным спортсменом. Сейчас известно, что Роналду подписал пожизненный контракт с Nike, запросив в 4 раза больше денег, чем Месси за работу с Adidas. Компаниям Clean & Clear и Castrol также посчастливилось работать с Криштиану: реклама шампуня и моторного масла обошлась им почти в 13,5 млн долларов.

Так что же для футболистов реклама: хобби, которое приносит прибыль, или рутинная вторая работа? Ответить на этот вопрос смогут только сами спортсмены, а нам остается лишь восхищаться их успешной карьерой, активной жизненной позицией и правильным примером современного мужчины.