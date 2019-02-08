"Не списывайте Тоттенхэм со счетов", – Уинкс сделал резкое заявление

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс оценил возможности своей команды в борьбе за трофеи.

"Мы никогда не можем быть списаны со счетов – это самое главное. Мы забили много голов, что показывает нашу настойчивость в матчах и мотивацию, которую команде дает главный тренер. Мы знаем, что игра не заканчивается до финального свистка.

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У нас замечательный состав с невероятными игроками. Харри, Деле и Сон – игроки высокого уровня и они – вершина команды, но кроме них у нас есть хорошие игроки, которые способны показывать качественную игру, что они и делали в последние недели, и мы достигли результат", – сказал Уинкс Sky Sports.

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