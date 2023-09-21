"Играть в Лиге чемпионов – лучшее ощущение из возможных. Думал, что Ла Лига – это прекрасно, пока не услышал крик фанатов после гола. Я сошел с ума от такой поддержки. Не осознавал, какой Реал большой клуб, пока не стал его частью.

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Мы были терпеливыми и знали, что моменты будут. Мы получили его в конце. Это не самый красивый мой гол. Я хочу быть киллером в штрафной площадке и помогать команде. Обычно я скромный парень, но очень хорошо адаптировался. Всегда выхожу на поле с улыбкой", – цитирует англичанина Marca.

Напомним, Джуд Беллингем принес победу мадридцам в первом матче Лиги чемпионов, забив на последних секундах игры в ворота Униона. В общем полузащитник сыграл за Реал шесть матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов.

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