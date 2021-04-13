"Подготовка к Динамо? Как всегда, недельный цикл. Думаю, будут тренировки, занятия тактического плана, видеоанализ. Будет серьезная подготовка, ведь это решающий матч года для нас.

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Прежде всего, нужно сконцентрироваться на себе, на своей игре, на результате, который нам нужен. В остальных пяти поединках нам нужно брать максимум и надеяться, что Динамо где-то будет терять. Все в команде верят, что мы еще можем стать чемпионами Украины. Игра Динамо? Не собираюсь это комментировать, я игрок Шахтера", – заявил Бондарь в разговоре с Футбольным форматом.

Напомним, матч 22 тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в субботу (17 апреля), начало в 19:30. Сейчас дончане отстают от конкурента на 7 очков.

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