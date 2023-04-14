"Ребята стараются, не могу никого из них упрекнуть, что у кого-то плохое отношение к тренировкам. Однако турнирное положение все же давит на каждого. У нас молодая команда, многие из наших футболистов еще никогда не были в такой ситуации. Ранее молодые игроки, играя за команду U-19, боролись исключительно за самые высокие места. А здесь совсем противоположное.

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И это психологически влияет на них. Хочется, чтобы они стали более раскованными, не боялись играть в футбол, тот, который мы нарабатываем на тренировках. Те моменты, которые у нас не получаются в игре, связаны с переживаниями футболистов, прежде всего за результат.

Я бы не хотел, чтобы мы подстраивались под какого-то соперника. Считаю, что мы должны учить играть в футбол с позиции силы. Понятно, что сразу оно так не будет, не все так получается, как мы планируем. Но наша команда может диктовать условия на футбольном поле еще и потому, что у нас на самом деле есть игроки, которые могут это делать. На все нужно время, которого, к сожалению, у нас нет.

Сейчас главное – набирать очки, потому что у нас сейчас такое положение. Но мы не будем отходить от наших принципов, постараемся играть в хороший футбол", – цитирует Пономарева официальный сайт Руха.

Напомним, поединок между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 14 апреля, в 15:00. Динамо после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, Рух – четырнадцатый.

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