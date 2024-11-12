"Я согласился с планами Металлиста 1925. Я не смотрел на то, что команда играет в Первой лиге. Мне понравилось видение руководства клуба. Поэтому я захотел помочь, реализовать свое видение того, как должна играть команда.

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Также важным фактором было то, что я также должен помочь выстроить философию клубной академии, чтобы у всего клуба от главной команды до детских была одна структура. Это мне всегда нравится, когда у клуба есть своя философия или он желает ее выстроить. Это очень важная цель.

Ну и вернуть клуб в Премьер-лигу, это наша задача и ее интересно выполнять, когда располагаешь футболистами хорошего качества", – цитирует ван Леувена УкраинскийФутбол.

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