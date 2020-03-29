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"Не смотрел чемпионат Беларуси, нех*р было и начинать": Калиниченко раскритиковал соседнее первенство

11:25 96 Читати українською
"Не смотрел чемпионат Беларуси, нех*р было и начинать": Калиниченко раскритиковал соседнее первенство
Максим Калиниченко / Фото из соцсетей

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко жестко высказался относительно проведения чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

"Не смотрел чемпионат Беларуси, нех*р было и начинать. Сегодня мир поделился на паникёров (тех кто сидит дома) и на умных (кому всё равно). Завтра он может поделиться на живых и на не очень...

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мные, не необходимо мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома", – написал Калиниченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Беларусь осталась единственной страной в Европе, где до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Федерация пока не планирует ставить турнир на паузу, более того, матчи проходят с участием зрителей.

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Теги
Мир коронавирус Максим Калиниченко Максим Калиниченко Беларусь
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