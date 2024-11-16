"К сожалению, сегодня играли больше без мяча. У Грузии не было слишком много опасных моментов, но мы не смогли найти свою игру именно в атаке.

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Конечно, было слышно трибуны, но не было такого, что это как-то мешало. Все понимали по матчам на Евро и тем, которые мы смотрели, что все будут их поддерживать – к этому были готовы

Всегда (трибуны гонят), когда играешь дома, тем более люди действительно болеют за свою команду. Конечно, еще когда они пропустили быстрый мяч, трибуны их бы поддерживали и гнали вперед. Но не считаю, что это был какой-то ключевой фактор.

Честно говоря, вообще не думали об этом. Впереди игра Чехии и Албании. Будем готовиться только на победу против Албании – и там уже будем видеть наши расклады", – цитирует Трубина Суспільне спорт.

Напомним, что Украина после пяти туров имеет пять очков в своем активе и находится на последнем месте в группе. В следующем раунде команда Реброва сыграет против Албании.

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