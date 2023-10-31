"Луческу "катит бочку" на судью, почему тот не смотрел VAR перед удалением Ваната. Мирча в своем стиле манипулирует мнением болельщиков. Сознательно или нет хочет настроить фанатов против арбитра, переложить ответственность на него. Или просто банально не знает правил современного футбола. Когда речь идет о желтой карточке, VAR не смотрят!

Колос – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча с удалением Ваната

Луческу считает, что желтой Ванату не было. Чтобы поставить точку в этом вопросе, я решил проконсультироваться с тремя арбитрами. Все они единодушны – Ванат "рисовал", причем очень сильно. Слишком неестественное падение для такой ситуации. Даже никого не смеши, там желтая без вопросов. Такое мне сказали специалисты.

Один вопрос – чем думал Ванат, когда шел на этот трюк? Зная, что уже имеет одну желтую, а впереди матч против Шахтера. Чего он хотел достичь, "ныряя" за пределами штрафной? Я понимаю внутри, чтобы заработать пенальти. Зачем такое "вырисовывать" за пределами, когда уже есть желтая, а следующая игра против Шахтера. Теперь ты ее пропускаешь. Я не понимаю, что это – характер, отсутствие опыта?" – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

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