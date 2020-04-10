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"Не смейте шутить с ним": экс-голкипер Барселоны – о пережитом коронавирусе

11:21 26 Читати українською
"Не смейте шутить с ним": экс-голкипер Барселоны – о пережитом коронавирусе
Рюштю Речбер / PA Images

Бронзовый призер ЧМ-2002, культовый турецкий вратарь Рюштю Речбер дал первый комментарий после того, как поборол печально известный COVID-19.

"Слава Богу, я вышел из периода опасности. Это был интенсивный и долгий период восстановления. Теперь со мной все в порядке, нахожусь дома на карантине. Ежедневно мое состояние улучшается.

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Не стоит шутить с этим вирусом. Независимо от того, сколько вам лет, он опасен для всех. Каждый должен позаботиться о себе. Я бросил курить давным-давно. Курение делает вас более восприимчивым к коронавирусу", – цитирует экс-голкипера AS.

Напомним, что Рюштю был госпитализирован с коронавирусом несколько недель назад. Он является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей – 120 поединков. Клубную карьеру Речбер провел в Антальяспоре, Фенербахче, Барселоне и Бешикташе.

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коронавирус Рюштю Речбер Рюштю Речбер Турция
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