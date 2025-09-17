"Я никогда не был в Ньюкасле, но атмосфера здесь одна из лучших. Я ожидаю увидеть великолепную команду, которая будет играть интенсивно и внимательно действовать на подборах. Эдди Хау – замечательный тренер, они проделали великолепную работу.

Выигрыш ЛЧ? По моему опыту, в каждой игре нужно выкладываться полностью. Мы убедились в этом в прошлом сезоне. Мы многому научились и должны становиться лучше с каждым днем. Я думаю, что каждый должен показывать, насколько он хорош. У нас молодая команда, и три игрока будут отсутствовать. Мы должны показать, на что мы способны.

Мы молодая, но опытная команда. Испанцы знают, как это – играть под давлением. В прошлом сезоне мы отставали на несколько очков и сумели отыграть отставание. Мы были уверены в себе, но хорошо играть с самого начала тоже важно.

Цели на турнир? Я не очень много думаю об этом. У нас отличная команда, и каждая команда хочет выиграть Лигу чемпионов. Я чувствую, что мы в Барселоне тоже стремимся ко всему этому. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", – цитирует Флика Mundo Deportivo.

