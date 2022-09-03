"Очень сложная игра. Результат зависел от одного момента, и Шахтеру удалось забить. Игра была очень сложной, не скажу, что "горнякам" было с нами просто. Командными взаимодействиями и футболистами я доволен, но у нас много молодежи, которая должна много работать и уметь концентрироваться на каждом моменте, играя с Шахтером. Все зависело от концентрации, так что кто забил, тот и выиграл.

Рух – Шахтер – 0:1 – видео победного гола Конопли

Мы играли с акцентом на атаку, однако многое не получалось. Теряли много мячей, когда атакующие футболисты торопились. Нельзя терять мяч во время переходной фазы, а мы это делали. Думаю, в первом тайме мы нанесли даже больше ударов по воротам, чем Шахтер. Другое дело – потери мяча, индивидуальные действия футболистов, например, во время игры один на один, – в этом компоненте мы проигрывали.

Насколько результат (три поражения в трех турах) давит на ребят психологически? Конец матча показал, что мы можем играть. С Колосом пропустили в первом моменте, а затем начали играть, имея колоссальное преимущество. Если пропускаем с одного момента, значит, мы не до конца сконцентрированы. У нас самая молодая защита в УПЛ, и нам немного не хватает. Хотя они выиграют почти все единоборства, действуют в отборе, но вот это "немного"..." – цитирует Кучука официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне в матче 3-го тура УПЛ Рух минимально уступил Шахтеру. Ранее львовяне проиграли Металлисту (1:2) и Колосу (0:2) и находятся на последней строчке турнирной таблицы. Интересно, что некоторые эксперты называли Рух одним из возможных открытий нынешнего сезона.

Шахтер в меньшинстве одержал победу над Рухом и стал лидером УПЛ – Мудрик получил прямую красную, Швед дебютировал