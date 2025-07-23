Новичок Полесья, защитник Никита Кравченко в разговоре с "Футбол 24" прокомментировал свой трансфер в житомирский клуб.

– Когда и как окончательно решился ваш вопрос с трансфером в Полесье?

– Основные моменты по трансферу мы решили за неделю. И все – я здесь.

Полесье официально подписало экс-игрока Динамо, выиграв конкуренцию у участника еврокубков

– Почему именно Полесье? Были ли варианты в других клубах или странах?

– Думаю, свою роль сыграло желание тренера. Конкретики из других вариантов не было, лишь разговоры с клубами из-за рубежа. Реальное предложение поступило только от Полесья.

– Каким был ваш маршрут после Александрии и как быстро вы оказались в новой команде?

– Я оставался с Александрией в Украине, потом поехал с командой на сборы в Австрию. Оттуда уже прилетел в Полесье, а бывшая команда отправилась дальше – в Польшу.

– Это было довольно позднее решение – фактически накануне еврокубков. Имели ли сомнения?

– Не колебался. Я знаю тренеров, команду. Не скажу, что это был риск – я уже был в этом клубе, все знакомо.

– Вы успели провести полноценную тренировку с командой за сутки до старта в Лиге конференций. Изменился ли подход Руслана Ротаня по сравнению с тем, что вы видели в Александрии?

– Да, сегодня имел первую тренировку с командой – как раз за день до игры. Основы подготовки – те же, что были в Александрии во времена Ротаня. Конечно, что-то добавляется, ведь другие игроки, другая команда. Но в целом – направление то же самое.

– Когда ожидаете появиться на поле уже как игрок Полесья?

– Матчи с Санта-Коломой я пропускаю, потому что не могу быть дозаявлен: уже был в списке Александрии. Просто прохожу этот путь с командой, но без участия в игре. Надеюсь, что либо в первом туре УПЛ, или, если пройдем дальше в Лиге конференций, смогу уже помочь на поле.

– Какие цели ставите перед собой в новом клубе?

– Личные не формулирую. Для меня главное – командные цели: закрепиться в верхней части турнирной таблицы и показывать качественный футбол.

– Успели ли изучить соперника Полесья в Лиге конференций?

– Я еще немного в команде, но мы уже просматривали матчи соперника, готовились.

– Ваш прогноз на игру?

– Не загадываю. Завтра все покажет поле.

Санта-Колома: пророссийский владелец из Киева, нашествие испанцев и наставник из Барселоны испытают Полесье