"Что буду делать после завершения карьеры? Я об этом постоянно думаю. Начал когда мне за 30 перевалило. Чем заниматься, что делать, потому что многие себя не могут найти. У многих футболистов тяжелый переходный период.

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Конечно, очень хотел бы остаться в футболе. Не скажу, что я хотел бы быть тренером. Может, менеджмент увидим. Не могу сказать, как будет происходить. Если будут какие-то варианты, предложения – буду думать, рассматривать.

Достоверно знаю, что после окончания карьеры еще пойду учиться, это 100%. Потому что много времени упустил, что можно было сделать. Поэтому советую ребятам учиться сейчас, потому что знаю и уверен, что у футболистов достаточно времени. В мое время не было таких онлайн-курсов.

Сейчас можно поступать. И Барселона выпустила курсы разной тематики. Они недорого стоят. Это общение, умение работать с Excel, Word.

Если кто-нибудь пригласит на работу в футболе – хотел бы остаться. А так еще хочу попутешествовать, это была моя мечта с детства. Поэтому намечаю точки на карте, где я хотел бы побывать", – рассказал Степаненко на Instagram-странице Шахтера.

Тарас защищает цвета Шахтера с 2010 года. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 22 матча, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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