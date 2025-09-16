Форвард Баварии Харри Кейн прокомментировал слова почетного президента клуба Ули Хёнесса о том, что шансы мюнхенцев на успех в ЛЧ сопоставимы с шансами Хоффенхайма в Бундеслиге.

Ранее Хёнесс назвал Баварию аутсайдером Лиги чемпионов, заявив, что шансы команды на победу в турнире такие же, как у Хоффенхайма – выиграть Бундеслигу.

"Такой клуб, как Бавария, всегда рассчитывает на победу в каждом турнире. Не сказал бы, что мы аутсайдеры, хотя мы играем против лучших команд Европы.

Начинается долгий путь, который, надеюсь, продлится до мая. Не хочу забегать так далеко вперед. Мы хотим занять как можно выше место в таблице общего этапа. Все начнется завтра", – цитирует Кейна Bayern&Germany.

В среду, 17 сентября, Бавария сыграет дома с Челси в 1-м туре основного этапа ЛЧ.

