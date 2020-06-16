"Не сказал бы, что Динамо выглядит сильно": комментатор – о проблемах с Минаем и судьбу Михайличенко

Комментатор телеканалов "Футбол" Андрей Столярчук высказал определенные сомнения относительно фаворитизма Динамо в завтрашнем полуфинале Кубка Украины против Миная.

"Чем роднее арена, тем лучше для Миная. Жаль, что игра будет без зрителей, потому что можно себе только представить, какой был бы ажиотаж. Кроме того, важный фактор – качество поля местного стадиона, к которому Динамо предстоит подстроиться, а для Миная оно уже является привычным.

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Думаю, что в перечне приоритетов Динамо на окончании сезона есть два главных пункта: а) занять 2 место в чемпионате и попасть в квалификацию Лиги чемпионов; б) выиграть Кубок Украины. К тому же, главного соперника киевлян, Шахтера, в турнире уже нет. Динамо, несомненно, сейчас является главным фаворитом.

Думаю, от выполнения этих задач напрямую зависит и дальнейшая тренерская судьба Алексея Михайличенко. Я бы не сказал, что Динамо сейчас выглядит сильно. Думаю, команда сейчас готова процентов на 60-70. Заметны проблемы с физическим уровнем и состояние некоторых лидеров вызывает беспокойство. Скажу так, нынешняя форма Динамо не дает уверенности в том, что киевляне спокойно выполнят свои задачи как в чемпионате, так и в Кубке. Будет серьезная и тяжелая борьба на обоих фронтах, но тем интереснее развязка ждет наших зрителей", – подытожил Столярчук в комментарии сайту телеканалов "Футбол".

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