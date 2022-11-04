"Я счастлив, ведь мы финишировали на первом месте группы и вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Теперь нам не придется играть два дополнительных матча плей-офф. Это очень важный момент для Фенербахче, ведь мы играем каждые три дня, и футболисты серьезно устали.

Динамо – Фенербахче – 0:2 – видео голов и обзор поединка Лиги Европы

Наша команда провела групповой этап Лиги Европы без поражений. Ждем соперника в следующем раунде, а сейчас сосредотачиваемся на ближайшем матче чемпионата Турции.

Фенербахче сделал серьезный шаг в еврокубках и хочет пройти как можно дальше. Впрочем, я не считаю, что у нас есть команда, способная выиграть Лигу Европы. В этом турнире другие фавориты. Наша главная цель – стать чемпионом Турции. Сейчас в Лиге Европы остались лучшие команды. Мы будем играть против лучших, потому все будет немного сложнее.

Фенербахче продемонстрировал отличное выступление в Лиге Европы, которое также важно для позиции Турции в таблице коэффициентов. Сейчас наш рейтинг немного улучшился. Важно набирать очки, чтобы чемпион Турции попадал в групповой ЛЧ напрямую, минуя квалификацию.

Арда Гюлер – очень талантливый игрок, но еще молод и должен развиваться в плане физики и тактики. Мы не должны давить на него. Если он будет прогрессировать, то, несомненно, станет очень качественным футболистом", – сказал Жезуша официальный сайт Фенербахче.

Победа над Динамо позволила стамбульцам выиграть группу B Лиги Европы, набрав 14 очков. Киевляне с одним баллом финишировали последними в квартете.

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