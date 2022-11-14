"В этом сезоне каждый пустяк будет играть большую роль, 40 миллионов евро (за выход в Лигу чемпионов, – прим.) на кону. Вот вам хороший случай подумать о том, что у нас есть VAR.

"Разыскивается VAR": Шахтер опубликовал видео ляпов Монзуль и Ко в матче с Зарей

Первый VAR бесплатный, а второй – стоит 64 тысяч гривен. Мне кажется, что Шахтер не самый бедный клуб УПЛ, чтобы экономить на очках, которых ему может потом не хватить в борьбе с СК Днепр-1", – сказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, решение Екатерины Монзуль и ее ассистентов в матче Шахтера и Зари вызвали множество споров. Комитет арбитров УАФ был вынужден давать свой комментарий по поводу двух отмененных голов, признав при этом, что один из них был не засчитан ошибочно.

Шахтер и Заря выдали феерическую перестрелку в скандальном матче УПЛ – 2 отмененных гола, кошмар Степаненко и Монзуль