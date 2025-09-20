“Ребров пытается работать по клубной схеме. Он хороший клубный тренер, что уже доказал, и с этим не надо спорить. Чтобы выстраивать свою игру, ему надо находиться с командой в режиме 24/7, и тогда возможно немного игру развивать. Тренер сборной – это совсем другая профессия. Прежде всего это мотиватор, человек, который может встряхнуть, зажечь, поссорить, если надо, принять кардинальные решения – кого-то из команды убрать, кого-то взять и так далее.

Легенда Металлиста поддержал Реброва после фиаско сборной Украины на старте отбора к ЧМ-2026

В данном аспекте это не самые сильные качества Реброва. Тренеру сборной нужен результат сегодня, а очень часто это дает именно мотивация. Игроки должны выходить не трусливыми, а убиваться на поле, не бояться.

Хорошо, возьмем сборников. Довбик сейчас в такой форме, что в прессе очень большое разочарование. В игре с Францией было видно, что это не тот Довбик, который был в Жироне и даже в Днепре-1. Зинченко – без практики, играет на классе, ниже которого просто опуститься не может. Но это не тот Зинченко, не тот двигатель команды, который везде успевает, от которого идет постоянная острота, эффективность, который руководил игрой в лучшие свои годы.

Калюжный – вот олицетворение нашего чемпионата, где он хорош, выигрывает много борьбы, выгрызает. Но как только скорость и плотность игры, и напряжение выше, сразу видны его недостатки – отсутствие скорости, с мячом работает немножко дольше, чем положено на его позиции, решение чуть позже принимает. В общем в игре выглядит скромно, если не сказать хуже. Ярмолюк – да, есть задатки, но это еще не тот игрок, который может быть лидером команды, при всех его перспективах, ставить на него пока рано", – заявил Иван Сопко в интервью FootBoom.

Напомним, что после двух туров Украина занимает третье место в группе квалификации на ЧМ-2026. Только первое место гарантирует проход на Мундиаль, вторая команда квартета получит еще один шанс в плей-офф.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?