Не Роналду: Зинченко сделал неожиданный выбор лучшего игрока сборной Португалии

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко получил оригинальный вопрос от журналистов накануне стартового матча отбора Евро-2020 против Португалии.

Лидер Ювентуса и европейских бразильцев или партнер по Манчестер Сити? Перед матчем Португалия – Украина, который состоится 22-го марта в 21:45, Зинченко вынужден был основательно поразмыслить. Взяв определенную паузу, Александр заявил, что Криштиану Роналду является одним из лучших в истории, но предупредил об опасности, которая в текущем сезоне исходит от Бернарду Силвы.

Украина и еще 4 сборные, которые могут стать потенциальным открытием квалификации Евро-2020

"Я бы сказал, что Бернарду сейчас получше, ведь хорошо знаю его потенциал. Конечно, Роналду – один из лучших игроков мира за всю историю, но на этом этапе вижу потенциальную угрозу от Силвы. Он – в отличной форме.

Мы разговаривали об этой игре. Я сказал ему: если попытаешься меня пройти, просто нокаутирую тебя", – цитирует A Bola слова Зинченко, сказанные в шутливом духе.

️ "Ronaldo ou Bernardo? Bernardo Silva."



Oleks Zinchenko sobre quem considera um perigo maior.https://t.co/6NgnAj9jTp pic.twitter.com/Gm35j3Nny2 — A Bola (@abolapt) 21 березня 2019 р.

В текущем сезоне Бернарду Силва забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач за 41 матч во всех турнирах, превзойдя свой лучший результат в Манчестер Сити за несколько месяцев до конца соревнований. Криштиану Роналду в Ювентусе оформил 24+12 по системе гол плюс пас.

Соперники Украины, обидчики Динамо и Шахтера: 10 новоявленных звезд раскрутят трансферный рынок на миллионы