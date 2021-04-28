"Не Криштиану и не Месси. Сейчас самый сильный – Неймар. Когда он в хорошей форме и здоров, он даже превосходит Мбаппе.

Луческу "пригрозил" Буяльскому большим штрафом и получил оригинальный ответ хавбека Динамо

Ней напоминает мне Роналдо. Он лучший, когда сосредоточен на футболе и не отвлекается на другие дела", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

К слову, Неймар отметился 14 ассистами и 9 результативными передачами в 24 поединках текущего сезона. Уже сегодня, 28 апреля, его ПСЖ будет противостоять Манчестер Сити.

Динамо стало чемпионом Украины 2021: Цыганков неудержим, 5 голов в "золотом" матче, голевая украинизация Луческу