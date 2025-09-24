"Бленуце, ну, вы же видите, высокий очень, головой должен был бы хорошо играть, за мячи цепляться впереди, сохранять их для команды в штрафной площадке соперника, должен был бы создавать напряжение, голы забивать. В конце концов, ни для кого не секрет, я думаю, тем более это уже там и в публичной плоскости проходило, что Александр Шовковский хотел в свою команду самого такого плана центрфорварда, высокого таргетмена, так сказать, который хорошо играет головой, который хорошо играет в чужой штрафной площадке.

Вацко назвал причины провала Супряги в Динамо: "Такова правда футбола"

Я думаю, что вы замечаете, что, Шовковский показывает, что он клубу показывает, всем показывает, что он, в принципе, получил то, что хотел. Вы замечаете, что Бленуце сходу получает игровую практику, за него заплатили серьезные для нынешнего Динамо средства. Тренер его хотел, и, конечно, ну, ты хотел, пожалуйста, вот ты получил, давай ставь. Поэтому так я это объясняю. Бленуце сходу играет. Вот сходу Шовковский его интегрирует в команду. Нет такого, что надо дать время на адаптацию и так далее и тому подобное.

Другое дело, что на поле Бленуце не производит какого-то вау-эффекта. Ну, по крайней мере сейчас. При том, что мы говорим о матчах, в которых Динамо ведет игру, в которых Динамо атакует. Сейчас с Александрией 70% контроль мяча. Мы говорим о матчах, в которых мяч очень часто в штрафной или над штрафной площадкой соперника летает. И мы говорим о матчах, в которых партнеры, в принципе, создают моменты для Бленуце. Нельзя сказать, что он изолирован, он без мяча.

В кубковой игре в начале второго тайма он имел очень хороший момент, когда головой бил после штрафного исполнении Шапаренко. И вы знаете, вот немного странно мне, что футболист, о котором говорят, что он круто играет головой, он даже не пытался мяч как-то направить в направлении ворот. Вот он так падал прямо, подставил в падении голову. Мяч от этой головы так вот прямо полетел по той же траектории, куда падал Бленуце.

Еще один интересный нюансик. В первом тайме, там где-то в начале первого тайма кубкового матча против Александрии один в один он вышел. Офсайд был, да, но ведь никто там не свистел тот офсайд. Бленуце вышел один в один, не забил. Также такой моментик. Дальше, матч чемпионата против Александрии. Тоже выход один в один не использовал, не выполнил, не забил. Еще был момент, я уже упоминал о нем, по мячу не попал в классном эпизоде, с очень хорошей убойной позиции, ударной позиции. Ну, просто не попал по мячу, понимаете.

И смотришь один эпизодик, второй эпизодик, третий, четвертый. И такие моменты могут вызвать определенные вопросы относительно мастерства. Хотя, не знаю, возможно, это как раз проявления психологии, это волнение, в том числе волнение после "теплого" приема от болельщиков. Посмотрим, тут уже время покажет. Я считаю, что неправильно делать выводы по одному-двум матчам", – высказался Вацко в шоу Вацко on air.

Напомним, что Владислав Бленуце присоединился к Динамо в сентябре 2025 года. Нападающего сразу заподозрили в симпатии к россиянам из-за его постов в соцсетях. Позже игрок заявил, что полностью поддерживает Украину.

Бленуце сыграл за Динамо в трех матчах. Результативными действиями он не отметился.

"Поверили, что у Динамо можем вырвать больше": защитник Александрии о быстром голе, спорный пенальти и супергерое