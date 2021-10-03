"Я давным-давно не жду от наших клубов сенсаций в еврокубках. Посмотрите на судейство. В Украине оно для Динамо и Шахтера одно, для других клубов – другое. Когда они попадают в еврокубки – там другой мир. Там их никто не жалеет, а у нас они постоянно обижаются, жестикулируют. В Украине они в теплой ванне. Пенальти, которые им назначают в Украине, в Европе никто не дает. Это расслабляет их. УПЛ и так слабый чемпионат, но когда им еще и подсуживают... В еврокубках они попадают совсем в другую среду. Там судьи тоже ошибаются, но, как правило, не в их пользу.

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Вспомните, какой мощный был чемпионат, когда я играл за Карпаты. Какие команды были – Металлист, Днепр. Карпаты тогда тоже не просто так играли в Лиге Европы. А сейчас мы в еврокубках не проходим команды, о которых никогда не слышали, мы не помним, как они называются. О чем мы можем говорить? При всем уважении ко всем командам нынешней УПЛ, но половины из них не было бы в Высшей лиге, когда играли Металлист, Днепр, Карпаты, донецкий Металлург и ряд других клубов. Они были бы в Первой лиге. Не буду называть эти команды, но их бы и близко не было в УПЛ, когда играли мы. Мы из года в год не достигаем результатов в еврокубках.

Я говорю не о Динамо и Шахтере, а об остальных клубах. В Лиге Европы мы не можем пройти элементарные команды. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата очень снизился. Что такое Высшая лига раньше? Это огромные зарплаты. Попасть в Премьер-лигу в то время было невозможно, очень сложно. Была огромная конкуренция за высокие зарплаты, футболисты из Европы приезжали. А чего стоит сейчас попасть в УПЛ? Футболисты, которые сейчас играют в УПЛ, в то время и близко не играли бы там, максимум в дубле были бы.

Дай бог, в УПЛ выйдет Металлист, СК Днепр-1 поднимется. Мы же тогда потеряли две команды, которые тоже определяли уровень чемпионата. А чем больше мощных команд, тем сильнее чемпионат. В Украине война, нет большого финансирования команд, футболу не уделяют так много внимания. Когда Игорь Коломойский отошел от футбола, сколько сразу команд посыпалось. Думаю, в ближайшее время роста команд и уровня чемпионата не будет.

Если мы не можем пройти квалификацию Лиги чемпионов, то что нам делать в группе? Посмотрите, что делает Шериф, все в Европе научились играть в футбол, а мы не можем обыграть элементарные команды. Все зависит от уровня внутреннего чемпионата. Что нам сейчас делать в Лиге чемпионов? Сыграем 1-2 матча и до свидания. У нас нет никаких шансов с таким уровнем чемпионата", – сказал Кополовец в комментарии Tribuna.

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