Президент Полесья Геннадий Буткевич признался, что не намерен продавать одного из лидеров команды –Алексея Гуцуляка.

– Полузащитник Полесья Алексей Гуцуляк забил великолепный гол в матче сборной с Бельгией 20 марта. За него предлагали 4 млн евро. Почему не согласились?

– Не продам и за 10 миллионов евро. Алексей невероятно старательный и перспективный игрок. Нанял еще отдельного тренера, имеет железную дисциплину. Многому у него учусь.

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Спросил – ну вот почему мы в конце концов проиграли Бельгии. Ответил: недостаточное развитие детского футбола, – рассказал Буткевич в интервью Forbes.

Напомним, Гуцуляк в июле 2024 года присоединился к Полесью, перебравшись из СК Днепр-1 за смешные 600 тысяч евро. В текущем сезоне Алексей отметился 12 голами и 3 ассистами в 28 матчах за "волков", а за сборную Украины сыграл 7 матчей, забив дебютный гол в ворота Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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